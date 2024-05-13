Польша – Франция прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Франция Коэф.: 1.51 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Франция сыграет против Польши в матче Чемпионата мира, который состоится во вторник, 14 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Польша

Сборная Польши вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира после 22 лет отсутствия. В стартовых двух матчах поляки смогли набрать один балл. В стартовой игре Польша проиграла Латвии в овертайме со счетом 4:5. Во втором матче турнира, Польша встретилась против Швеции и потерпела разгромное поражение 1:5. Поляки одни из аутсайдеров Чемпионата мира, в их составе нет ни одного игрока из Национальной хоккейной лиги. Один пункт, который они набрали в игре с латвийцами, может сильно помочь Польше.

Франция

Французы также будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе Чемпионата мира. Они начали этот турнир с двух поражений. В первом матче Франция, довольно неожиданно, проиграла Казахстану со счетом 1:3. На следующий день, 12 мая, они сыграли против Латвии и проиграли 2:3 в овертайме. Более того, победный гол Латвия забросила за одну секунду до конца овертайма. Франция привезла на этот турнир одного представителя НХЛ - игрока команды Сиэтл Кракен Пьера-Эдуара Бельмара.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последнем очном матче Польша победила Францию со счетом 7:4.

Команда Франция потерпела поражение в основное время в 5 из последних 6 матчей. Франция не выигрывает в основное время на протяжении 8 последних матчей.

Польша – Франция прогноз

Франция привезла на турнир немного более качественный состав, поэтому, по моему мнению, это станет ключевым фактором в игре против Польши. Моя ставка - победа французов с коэффициентом 1,51.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram