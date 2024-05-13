Барселона поставила условие претендентам на своего молодого таланта

На нападающего Барселоны Ансу Фати, несмотря на его не лучшую форму, имеется спрос и есть клубы, которые хотят его заполучить, но всем претендентам «блауграна» ставит одно условие.

Каталонцы в случае трансфера не хотят получать взамен за него другого игрока, и как сообщает El Nacional, готовы рассматривать только денежные предложения. Последние должны стартовать с 30 миллионов евро. На меньше в Барселоне не готовы.

Так Жоан Лапорта и компания отреагировали на предложение Атлетико, который был готов обменять Фати на Жоау Феликса. И хоть португалец является желанным игроком, но обмен в Барселоне считают недопустимым.

Виною тяжелое финансовое положение каталонского клуба, который гонится за каждой копейкой, чтобы выйти из проблем финансового фейр-плей. Но, Фати может уйти в аренду, и мы сообщали, что его хочет арендовать Севилья.