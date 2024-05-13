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Барселона поставила условие претендентам на своего молодого таланта

Новости футбола Сегодня, 13:34
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Барселона поставила условие претендентам на своего молодого таланта Барселона поставила условие претендентам на своего молодого таланта

На нападающего Барселоны Ансу Фати, несмотря на его не лучшую форму, имеется спрос и есть клубы, которые хотят его заполучить, но всем претендентам «блауграна» ставит одно условие.

Каталонцы в случае трансфера не хотят получать взамен за него другого игрока, и как сообщает El Nacional, готовы рассматривать только денежные предложения. Последние должны стартовать с 30 миллионов евро. На меньше в Барселоне не готовы.

Так Жоан Лапорта и компания отреагировали на предложение Атлетико, который был готов обменять Фати на Жоау Феликса. И хоть португалец является желанным игроком, но обмен в Барселоне считают недопустимым.

Виною тяжелое финансовое положение каталонского клуба, который гонится за каждой копейкой, чтобы выйти из проблем финансового фейр-плей. Но, Фати может уйти в аренду, и мы сообщали, что его хочет арендовать Севилья.

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