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"AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:41
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
"AGUEROOOOOO". 12 лет назад случилась самая эпичная развязка сезона в АПЛ theanalyst.com

13 мая 2012 года, ровно 12 лет назад, футбольные болельщики по всему миру стали свидетелями самой эпичной развязки сезона за всю историю существования английской Премьер-лиги.

К последнему туру Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити подошли с одинаковым количеством очков, но Манчестер Сити занимал первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. “Красным дьяволам” предстояло сыграть против Сандерленда, а на “горожан” ждала игра с Куинз Парк Рейнджерс, который на тот момент еще не обезопасил себя от вылета.

Команда Сэра Алекса Фергюсона свой матч спокойно выиграла 1:0, а вот команда Роберто Манчини подарила истории футбола невероятную драму.

В концовке первого тайма Ман Сити повел 1:0 благодаря голу Пабло Сабалеты, но после перерыва гости шокировали всех. Сначала счет сравнял Джибриль Сиссе, а на 66-й минуте Джейми Макки вывел КПР вперед.

Отыграть один мяч Ман Сити удалось лишь на второй компенсированной минуте, когда Эдин Джеко забил головой после подачи с углового. А уже в следующей атаке, на 90+4, Серхио Агуэро выбежал на ударную позицию с передачи Марио Балотелли и забил главный гол в своей карьере.

Манчестер Сити впервые стал чемпионом Англии, а после этого выиграл еще 8 титулов АПЛ.

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Манчестер Сити
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