Канада – Австрия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 5,5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во вторник, 14 мая, сборная Канады сыграет третий матч на Чемпионате мира против Австрии. Игра начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Канада

Кленовые прекрасно начали нынешний турнире. В первых двух матчах на Чемпионате мира они одержали две победы. В первой игре Канада, несмотря на счет, очень убедительно победила Великобританию 4:2. Во втором матче турнира они разгромили Данию со счетом 5:1. Молодая звезда Канады, Коннор Бедард, провел очень классные матчи, он набрал пять очков (четыре гола и один ассист) в двух матчах.

В общем, Канада привезла очень классный состав на этот турнир и именно Кленовые считаются главными фаворитам на золотые награды. Напомним, что именно канадцы являются действующими чемпионами мира, в прошлом году они выиграли Германию 5:2.

Австрия

Один из главных претендентов на вылет в низший дивизион Чемпионата мира. В стартовых матчах австрийцы потерпели два поражения. Сначала они проиграли Дании со счетом 1:5, а на следующий день они дали настоящий бой Швейцарии, но все равно уступили со счетом 5:6. Сейчас разница шайб составляет 6:11, Австрия идет на шестом месте, поэтому борьба за выживание только начинается. В прошлом году они в последнем матче обыграли Венгрию 4:3 в овертайме и сохранили прописку в элите.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Канада выиграла Австрию со счетом 5:1 в последнем очном матче.

Австрия не выигрывает в основное время в 6 из последних 8 матчей.

Австрия пропускает больше двух шайб в 7 из последних 8 матчей. Канада, в свою очередь, пропускает меньше двух шайб в 8 из последних 11 матчей.

Канада – Австрия прогноз

Канада очевидный фавориты в игре против сборной Австрии. Я не буду ничего выдумывать и поставлю на то, к Кленовые забросят больше 5,5 голов с коэффициентом 1,65.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram