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Защитник Ман Сити несчастлив в команде. Он готов действовать решительно

Новости футбола Сегодня, 12:43
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Защитник Ман Сити несчастлив в команде. Он готов действовать решительно Защитник Ман Сити несчастлив в команде. Он готов действовать решительно

В нынешнем сезоне центральный защитник Манчестер Сити Джон Стоунс растерял доверие Пепа Гвардиолы и не часто попадает в стартовый состав действующего чемпиона Англии, что, очевидно, не делает игрока счастливым.

Так, он расстроен из-за того, что не получает много игрового времени, будучи физически готовым, что, как считает Football Insider, может и повлиять на его позиции в сборной Англии, хоть наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт считает его основным игроком.

У 29-летнего защитника ещё два года по контракту, но не исключено, что Стоунс может покинуть Манчестер Сити этим летом. В нынешнем сезоне игрок сыграл лишь в 27 матчах «горожан», проведя на поле 1769 минут. За этот отрезок времени он успел забить гол и отдать два ассиста.

Ранее мы рассказывали о игроке Манчестер Сити, который летом может перебраться в другой манчестерский клуб.

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