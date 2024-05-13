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Дания — Норвегия прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Дания - Норвегия прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Дания Дания
Чемпионат мира 14 мая 2024, 09:20 Дания - Норвегия
Прага, О2 Арена
Норвегия Норвегия
Прогноз на матч Тотал больше 4.5
Коэф.: 1.74
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В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Дании и Норвегии. Встреча пройдет во вторник, 14 мая. Начало игры запланировано на 16:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Дания

На текущем мировом первенстве датчане уже успели сыграть два поединка. В стартовой игре сборная Дании разобралась с австрийцами, уверенно выиграв каждый из трех периодов. Во второй игре против главных фаворитов канадцев шансов у них не было никаких. Это и подтвердил итоговый счет — поражение 1:5.

Дания заметно сильнее Австрии и Великобритании, а также в большей степени сильнее норвежцев. С выходом в плей-офф точно будут проблемы, но борьбу швейцарцам и чехам они вполне способны навязать.

Норвегия

Несмотря на то, что в составе Норвегии присутствует главная звезда Матс Цуккарелло, плохой старт на турнире вряд ли кого-то удивил. В обоих матчах с чехами и швейцарцами норвежская команда прилично выглядела только в первом периоде. А вот игра с финнами не задалась с самого начала.

В итоге три поражения выглядят вполне закономерно, а сами скандинавы в праве рассчитывать максимум на шестое место. Главными конкурентами Норвегии будут сборные Великобритании и Австрии.

Интересные факты и личные встречи

  • Два последних матча с участием сборной Дании завершились со счетом 5:1.
  • Норвегия проиграла уже четыре поединка подряд.
  • Последние три очных матча команд завершились победой норвежской сборной.

Дания — Норвегия Прогноз

Нас ждет интересный матч двух приблизительно равных команд. Интересно, что страны расположены по соседству друг с другом, поэтому матч может считаться неким дерби. Ставить предлагаю на тотал больше 4.5 голов.

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