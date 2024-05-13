УЕФА определил арбитров на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

УЕФА официально объявил имена рефери, которые будут работать на финальных матчах всех трех еврокубков сезона-2023/24.

Лига чемпионов. Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

Рефери: Славко Винчич (Словения)

Ассистенты: Томаш Кланчник и Андраж Ковачич (Словения)

4-й судья: Франсуа Летексье (Франция)

Резервный арбитр: Сирил Мунье (Франция)

VAR: Нейц Кайтазович (Словения)

Помощник VAR: Раде Обренович (Словения)

Поддержка VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

Лига Европы. Байер Леверкузен – Аталанта

Рефери: Иштван Ковач (Румыния)

Ассистенты: Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене (оба - Румыния)

4-й судья: Иван Крузляк (Словакия)

Резервный арбитр: Бранислав Ганцко (Словакия)

VAR: Пол ван Бекель (Нидерланды)

Помощник VAR: Каталин Попа (Румыния)

Поддержка VAR: Роб Диперинк (Нидерланды)

Лига конференций. Олимпиакос – Фиорентина

Рефери: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Ассистенты: Пауло Соареш и Педро Рибейро (оба - Португалия)

4-й судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Резервный арбитр: Махбод Бейги (Швеция)

VAR: Тиаго Мартинш (Португалия)

Помощник VAR: Кристиан Дингерт (Германия)

Поддержка VAR: Марко Фриц (Германия)

Финал Лиги чемпионов состоится в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли 1 июня. Решающий матч в Лиге Европы пройдет 22 мая в Дублине, а трофей Лиги конференций разыграют 29 мая в Афинах.