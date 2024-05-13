УЕФА определил арбитров на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Новости футбола Сегодня, 12:10
Stuart Franklin/Getty Images
УЕФА официально объявил имена рефери, которые будут работать на финальных матчах всех трех еврокубков сезона-2023/24.
Лига чемпионов. Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
- Рефери: Славко Винчич (Словения)
- Ассистенты: Томаш Кланчник и Андраж Ковачич (Словения)
- 4-й судья: Франсуа Летексье (Франция)
- Резервный арбитр: Сирил Мунье (Франция)
- VAR: Нейц Кайтазович (Словения)
- Помощник VAR: Раде Обренович (Словения)
- Поддержка VAR: Массимилиано Иррати (Италия)
Лига Европы. Байер Леверкузен – Аталанта
- Рефери: Иштван Ковач (Румыния)
- Ассистенты: Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене (оба - Румыния)
- 4-й судья: Иван Крузляк (Словакия)
- Резервный арбитр: Бранислав Ганцко (Словакия)
- VAR: Пол ван Бекель (Нидерланды)
- Помощник VAR: Каталин Попа (Румыния)
- Поддержка VAR: Роб Диперинк (Нидерланды)
Лига конференций. Олимпиакос – Фиорентина
- Рефери: Артур Соареш Диаш (Португалия)
- Ассистенты: Пауло Соареш и Педро Рибейро (оба - Португалия)
- 4-й судья: Гленн Нюберг (Швеция)
- Резервный арбитр: Махбод Бейги (Швеция)
- VAR: Тиаго Мартинш (Португалия)
- Помощник VAR: Кристиан Дингерт (Германия)
- Поддержка VAR: Марко Фриц (Германия)
Финал Лиги чемпионов состоится в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли 1 июня. Решающий матч в Лиге Европы пройдет 22 мая в Дублине, а трофей Лиги конференций разыграют 29 мая в Афинах.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости бокса Сегодня, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика
Новости бокса Сегодня, 09:12 Тайсон Фьюри - Александр Усик прогнозы и ставки на бой
Новости футбола Сегодня, 06:26 Афера века. Брат-близнец экс-игрока Барсы играл вместо своего звездного родственника
Новости хоккея Вчера, 16:49 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Новости футбола Вчера, 03:56 ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру
Новости футбола 10 мая 2024, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:13 Пора на покой? Турецкий клуб попрощался с бывшим одноклубником Роналду Новости футбола Сегодня, 12:10 УЕФА определил арбитров на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Новости футбола Сегодня, 11:29 «Сфокусирован на одном». Саутгейт отреагировал на связи с Манчестер Юнайтед Новости тенниса Сегодня, 11:27 Первая ракетка мира в двух сетах вышла в четвертьфинал турнира в Риме Новости футбола Сегодня, 10:59 Ман Юнайтед готов искать усиление у своего непримиримого соперника Новости бокса Сегодня, 10:54 (ВИДЕО) Отец Тайсона Фьюри рассек лоб после стычки с представителем команды Усика Новости футбола Сегодня, 10:28 Милан объявил об уходе легендарного французского форварда Новости футбола Сегодня, 10:24 Навас летом покинет ПСЖ. У легендарного вратаря множество предложений Новости футбола Сегодня, 09:59 Один из лучших тренеров сезона в АПЛ продлил контракт со своим клубом Новости футбола Сегодня, 09:38 Кристал Пэлас выставил Баварии за своего тренера сумасшедший ценник
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Германия — Швеция прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швейцария — Чехия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Фиорентина — Монца прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Барселона – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Астон Вилла – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Астон Вилла — Ливерпуль прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол Сегодня Барселона — Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Кливленд Кавальерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года Теннис 14 мая 2024 Алехандро Табило — Карен Хачанов прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года