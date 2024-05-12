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Аль-Иттихад – Смуха прогноз и ставки на матч 14 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Смуха прогноз tips.gg
Эль-Иттихад Эль-Сакандари Эль-Иттихад Эль-Сакандари
Премьер-лига Египет 14 мая 2024, 09:00 Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Смуха
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- : -
Египет,
Смуха Смуха
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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Во вторник, 14 мая, Аль-Иттихад в Александрии сыграет против Смуха в матче 23-го тура Суперлиги Египта. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Аль-Иттихад

Клуб из Александрии после 22 туров занимет четвертое место, однако лишь формально, ведь Аль-Ахли, который сыграл на 7 матчей меньше, отстает лишь на 2 очка. Очевидно, что Аль-Иттихаду на финише сезона предстоит борьба за место в топ-4 против ЗЕД. Сейчас ЗЕД опережает Аль-Иттихад на 1 очко.

В предыдущем туре Премьер-лиги Аль-Иттихад на выезде минимально обыграл Эраб Контракторс (1:0), а перед этим разгромно проиграл Аль-Ахли 1:4. В 5 последних матчах на счету этой команды лишь 2 победы.

Смуха

Смуха подходит к матчу против Аль-Иттихада на восьмом месте. Смуха набрала на 4 очка меньше, чем их соперник, но сыграла на 1 матч меньше. То есть в случае победы Смуха может даже вклиниться в борьбу за топ-4. Настолько высока плотность в верхней части турнирной таблицы.

На минувшей неделе Смуха в домашнем матче проиграла ЗЕД, прервав свою впечатляющую серию из трех побед подряд: 1:0 против Замалек, 1:0 с Эраб Контракторс и 4:0 в игре с Баладиъят Ал-Мехалла. Именно эта серия позволила Смуха подняться в верхнюю половины таблицы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 6-м туре текущего сезона Премьер-лиги Аль-Иттихад обыграл Смуха 1:0.
  • В этом сезоне Аль-Иттихад и Смуха также играли на групповом этапе Кубка лиги. В том матче Смуха победила 2:0.
  • Три последних матча между этими командами в Премьер-лиге Египта закончились победой Аль-Иттихада.

Прогноз на матч Аль-Иттихад – Смуха

Аль-Иттихад – одна из наиболее прагматичных команд Премьер-лиги Египта. Не жду от этого матча много голов и делают ставку на ТМ2,5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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