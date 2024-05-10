Интер предложил своему тренеру новый контракт

Интер хочет продлить контракт с тренером Симоне Индзаги с повышенной зарплатой, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интер предложил Индзаги продление контракта на два года с возможностью продления еще на один год. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года. По новому контракту его годовая зарплата увеличится более чем на 30% до 6 миллионов евро за сезон, без учета бонусов.

3 июня 2021 года было объявлено, что Симоне стал главным тренером Интернационале, подписав контракт на два года. В марте 2022 года руководство Интера предложило Индзаги продлить контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

По новому соглашению зарплата тренера вырастет с 4,5 до 5 млн евро в год.

Напомним, что итальянская Серия А назвала лучшего тренера в апреле. Престижную награду получил главный тренер Интера Симоне Индзаги. Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в этом сезоне.