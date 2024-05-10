EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Интер предложил своему тренеру новый контракт

Интер предложил своему тренеру новый контракт

Новости футбола Сегодня, 15:15
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Интер предложил своему тренеру новый контракт Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Интер хочет продлить контракт с тренером Симоне Индзаги с повышенной зарплатой, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интер предложил Индзаги продление контракта на два года с возможностью продления еще на один год. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года. По новому контракту его годовая зарплата увеличится более чем на 30% до 6 миллионов евро за сезон, без учета бонусов.

3 июня 2021 года было объявлено, что Симоне стал главным тренером Интернационале, подписав контракт на два года. В марте 2022 года руководство Интера предложило Индзаги продлить контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

По новому соглашению зарплата тренера вырастет с 4,5 до 5 млн евро в год.

Напомним, что итальянская Серия А назвала лучшего тренера в апреле. Престижную награду получил главный тренер Интера Симоне Индзаги. Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в этом сезоне.

Связанные команды и лиги
Интер М Серия А Италия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 12:58 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола Вчера, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола Вчера, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе Новости футбола Вчера, 14:54 Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:15 Интер предложил своему тренеру новый контракт Новости тенниса Сегодня, 14:46 Новак Джокович спокойно проходит в следующий круг турнире ATP1000 в Риме Новости футбола Сегодня, 14:37 Без Неймара, Каземиро и Ришарлисона. Бразилия объявила заявку на Копа Америка Новости футбола Сегодня, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости бейсбола Сегодня, 13:37 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 13:26 Конец истории. ПСЖ готовит церемонию прощания для Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:18 Известный инсайдер рассказал о будущем молодой звезды ПСЖ Новости хоккея Сегодня, 12:58 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:39 Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам Новости футбола Сегодня, 12:28 Планируют межсезонье. Главный тренер Челси о подготовке к следующему сезону
Прогнозы на спорт
Хоккей 11 мая 2024 Великобритания – Канада прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Франция – Казахстан прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Селтик – Рейнджерс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Австрия – Дания прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 РБ Лейпциг – Вердер прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года