Лучший бомбардир и шестикратный чемпион Лиги 1. История Мбаппе в ПСЖ

Килиан Мбаппе в пятницу, 10 мая, заявил, что покинет ПСЖ по завершению нынешнего сезона. В обращении к болельщикам на своей странице в Твиттер, 25-летний игрок объявил, что в воскресенье, 12 мая, он проведет последний домашний матч в команде.

Команда Dailysports подготовила краткую историю Килиана Мбаппе в ПСЖ. Французский нападающий, 31 августа 2017 года, перешел в Пари Сен-Жермен на правах аренды до конца сезона 2017/18.

При этом парижский клуб обязался выкупить игрока за 180 миллионов евро после окончания срока его аренды. Мбаппе стал вторым самым дорогим игроком в мировой истории, уступая лишь бразильскому нападающему Неймару, который также присоединился к ПСЖ летом 2017 года.

В своем новом клубе он носил футболку под номером 29. В июле 2018 года сменил номер футболки с 29 на 7, который стал вакантным, когда Лукас Моура перешел в Тоттенхэм. В 2019 году он сыграл свою 100-ю игру в Лиге 1 в третьем туре чемпионата Франции, забив 63 гола и отдав 25 результативных передач.

Уже 2021 году Мбаппе занял четвертое место в рейтинге самых высоких зарплат в мире по версии журнала Forbes. Его годовая зарплата составляла 12 миллионов евро.

26 августа 2023 года забил свой 150-й и 151-й голы в Лиге 1 за ПСЖ, оформив дубль. 17 декабря 2023 года в матче 16-го тура чемпионата Франции против Лилля (1:1), реализовав 11-метровый удар на 66-й минуте, забил 180 голов и опередил Карлоса Бьянки (179 голов), войдя в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги 1.

7 января 2024 года в 1/32 финала Кубка Франции против Ревеля (9:0) он забил два мяча в первом тайме и еще один во втором, чтобы завершить свой хет-трик. Своим 31-м голом Мбаппе опередил Франсуа Эмпере (28 голов) и стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Кубке Франции.

В общем, за ПСЖ Килиан Мбаппе провел 303 матча и забил 255 голов во всех турнирах. В составе Парижан французский нападающий шесть раз выигрывал титул Лиги 1, дважды выиграл Кубок французской лиги, трижды выиграл Кубок Франции и три раза выиграл Суперкубок Франции.

Читайте также: Трагедия в мире автоспорта. Десять лет страшной травме Михаэля Шумахера

Кроме этого, он является лучшим бомбардиром ПСЖ в истории - 234 гола. Пять раз становился лучшим бомбардиром Лиги 1.