Без Неймара, Каземиро и Ришарлисона. Бразилия объявила заявку на Копа Америка

Сборная Бразилии объявила свою заявку на турнир Копа Америка, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

Стоит отметить, что в заявке отсутствуют следующие футболисты: Неймар, Ришарлисон, Каземиро, Матеус Кунья и Габриэль Жезус. Главный тренер Бразилии Доривал Жуниор заявил, что вингер Тоттенхэма, Ришарлисон, получил травму, именно поэтому он отсутствует в заявке.

Напомним, что из-за проблем с безопасностью в стране, Эквадор отказался от проведения турнира, и его перенесли в США, которые уже принимали Кубок Америки в 2016 году. К десяти сборным командам КОНМЕБОЛ, на турнир будут приглашены шесть команд КОНКАКАФ, чтобы довести число участников до 16.

16 команд, разбитые на 4 группы по 4 команды, в однокруглом турнире определят 8-х участников плей-офф (победители групп и 4 команды, занявшие вторые места), которые попадут в четвертьфинал.

К слову, стали известны все результаты жеребьевки Копа Америка 2024.