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Главная Прогнозы Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Йокогама М - Аль-Аин прогноз Фото: https://theanalyst.com/ Автор неизвестен
Йокогама М Йокогама М
Лига чемпионов АФК 11 мая 2024, 06:00 Йокогама М - Аль-Аин
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Международные,
Аль-Аин Аль-Аин
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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11 мая свою встречу проведут Йокогама Маринос – Аль-Айн,это будет первая встреча Лиги Чемпионов Азии. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на это интересное событие.

Йокогама Маринос

Путь к финалу у японского клуба был непростым, даже на групповой стадии Йокогама стала первой в квартете, но опередила двоих конкурентов только по дополнительным показателям. Не было легче и в плей-офф, где с трудом прошли Бангкок Юнайтед – 2:2 в гостях и 1:0 дома, единственный мяч забили на 120+2 минуте с пенальти. Шаньдонь обыграли дважды – 2:1 в гостях и 1:0 на своей арене, хотя здесь тоже было сложно.

Настоящий триллер был против Ульсан в полуфинале, где в гостях уступили 0:1, а в ответной игре Йокогама забила три мяча за стартовые полчаса, но к концу тайма счет был 3:2, а Маринос остались в меньшинстве, удалось дотерпеть так до серии пенальти, где футболисты японского клуба были точнее.

Команда запустила чемпионат, где не может выиграть в четырех матчах подряд, занимая 11-ю строчку, отставание от топ-3 составляет 6 очков, при этом есть игра в запасе.

Аль-Айн

Клуб из ОАЭ прошел известных даже в Европе соперников на пути к финалу, но сначала без особых проблем выиграл свою группу. В первом круге плей-офф с трудом одолели узбекский Насаф Карши – 0:0 в гостях и 2:1 дома с победным голом в компенсированное время.

Сумасшедшим получился четвертьфинал против Аль-Наср, где играет сам Криштиану Роналду, победа дома 1:0, поражение в гостях 3:4, в итоге выиграли только в серии пенальти. В полуфинале Аль-Айн нанес первое поражение в сезоне Аль-Хилялу, выиграв дома 4:2, в гостях уступили 1:2, этого хватило для попадания в финал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды никогда между собой не играли.
  • Йокогама в этом сезоне Лиги Чемпионов уступила дома всего раз, при этом было 4 победы и одна ничья.
  • Аль-Айн в плей-офф Лиги Чемпионов не побеждал в гостях, два поражения и одна ничья.

Йокогама Маринос – Аль-Айн Прогноз

В первом матче японский коллектив котируется фаворитом, в основном из-за фактора своего поля, поскольку это финал, цена ошибки высокая, открытого футбола мы не ждем. Соперники будут играть осторожно, присматриваясь друг к другу, в голове будет еще ответная встреча. Считаем интересной ставку на тотал меньше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.6
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