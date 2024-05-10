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Новак Джокович получил по голове бутылкой когда раздавал автографы. ВИДЕО

Новости тенниса Сегодня, 16:19
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Новак Джокович получил по голове бутылкой когда раздавал автографы. ВИДЕО Фото: Twitter

Новак Джокович первая ракетка мира Нова Джокович начала свое выступление на турнире Мастерс в Риме.

Новак Джокович победил Муте со счетом 2:0 и вышел в 1/16 финала турнира ATP1000 в Риме. В следующем круге сербский теннисист сыграет против 32 ракетки мира - Алехандро Табило.

Однако, после матча произошла очень неприятная ситуация для Джоковича. В момент, когда сербский теннисист раздавал автографы, ему в голову прилетела бутылка воды. Определенный период он пролежал на земле, но через несколько минут таки пошел в подтрибунное помещение.

Джокович - сербский теннисист, первая ракетка мира. Получил статус профессионала в 2003 году. 4 июля 2011 года впервые стал #1 и провел в этом статусе в общей сложности более 400 недель. Восемь раз завершил сезон на первом месте рейтинга - это абсолютный рекорд. Многими игроками и экспертами признается как один из лучших теннисистов всех времен.

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