Новак Джокович получил по голове бутылкой когда раздавал автографы. ВИДЕО

Новак Джокович первая ракетка мира Нова Джокович начала свое выступление на турнире Мастерс в Риме.

Новак Джокович победил Муте со счетом 2:0 и вышел в 1/16 финала турнира ATP1000 в Риме. В следующем круге сербский теннисист сыграет против 32 ракетки мира - Алехандро Табило.

Однако, после матча произошла очень неприятная ситуация для Джоковича. В момент, когда сербский теннисист раздавал автографы, ему в голову прилетела бутылка воды. Определенный период он пролежал на земле, но через несколько минут таки пошел в подтрибунное помещение.

‼️ Una de las imágenes más virales del día: Novak Djokovic, golpeado en la cabeza con una botella de agua mientras firmaba autógrafos después de ganar a Moutet en Roma pic.twitter.com/3VAHF7CZnX — MARCA (@marca) May 10, 2024

Джокович - сербский теннисист, первая ракетка мира. Получил статус профессионала в 2003 году. 4 июля 2011 года впервые стал #1 и провел в этом статусе в общей сложности более 400 недель. Восемь раз завершил сезон на первом месте рейтинга - это абсолютный рекорд. Многими игроками и экспертами признается как один из лучших теннисистов всех времен.