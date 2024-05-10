Новак Джокович спокойно проходит в следующий круг турнире ATP1000 в Риме
Новости тенниса Сегодня, 14:46
Фото: https://twitter.com/TheTennisLetter
Первая ракетка мира Нова Джокович начал свое выступление на турнире Мастерс в Риме. Его первым соперником стал француз Корентен Муте.
Первый сет лучше начал французский теннисист, в определенный момент Муте повел 3:1. Однако, Джокович смог перевернуть игру в свою пользу и забрал первый сет со счетом 6:3. В дургом сете серб уже не оставил ни единого шанса сопернику - 6:1.
Новак Джокович побеждает Муте со счетом 2:0 и выходит в 1/16 финала турнира ATP1000 в Риме. В следующем круге сербский теннисист сыграет против 32 ракетки мира - Алехандро Табило.
Турнир ATP1000 в Риме. 1/32 финала
Джокович - Муте - 2:0 (6:3, 6:1)
Популярные новости
Новости хоккея Сегодня, 12:58 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Новости хоккея Сегодня, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Новости футбола Сегодня, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Новости футбола Вчера, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Новости футбола Вчера, 14:54 Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:15 Интер предложил своему тренеру новый контракт Новости тенниса Сегодня, 14:46 Новак Джокович спокойно проходит в следующий круг турнире ATP1000 в Риме Новости футбола Сегодня, 14:37 Без Неймара, Каземиро и Ришарлисона. Бразилия объявила заявку на Копа Америка Новости футбола Сегодня, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости бейсбола Сегодня, 13:37 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 13:26 Конец истории. ПСЖ готовит церемонию прощания для Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:18 Известный инсайдер рассказал о будущем молодой звезды ПСЖ Новости хоккея Сегодня, 12:58 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:39 Директор по футболу Эвертона сделал заявление, которое не понравится фанатам Новости футбола Сегодня, 12:28 Планируют межсезонье. Главный тренер Челси о подготовке к следующему сезону
Прогнозы на спорт
Хоккей 11 мая 2024 Великобритания – Канада прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Франция – Казахстан прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Селтик – Рейнджерс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Морока Свэллоуз – Стелленбош прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Австрия – Дания прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 РБ Лейпциг – Вердер прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года