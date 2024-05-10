Новак Джокович спокойно проходит в следующий круг турнире ATP1000 в Риме

Первая ракетка мира Нова Джокович начал свое выступление на турнире Мастерс в Риме. Его первым соперником стал француз Корентен Муте.

Первый сет лучше начал французский теннисист, в определенный момент Муте повел 3:1. Однако, Джокович смог перевернуть игру в свою пользу и забрал первый сет со счетом 6:3. В дургом сете серб уже не оставил ни единого шанса сопернику - 6:1.

Новак Джокович побеждает Муте со счетом 2:0 и выходит в 1/16 финала турнира ATP1000 в Риме. В следующем круге сербский теннисист сыграет против 32 ракетки мира - Алехандро Табило.

Novak is up and running in the Eternal City 🇮🇹⭐️@DjokerNole | #IBI24 pic.twitter.com/ROjMm69nJy — ATP Tour (@atptour) May 10, 2024

Турнир ATP1000 в Риме. 1/32 финала

Джокович - Муте - 2:0 (6:3, 6:1)