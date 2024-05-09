Стало известно расписание "Финала четырех" Евролиги

Стало известно расписание “Финала четырех” баскетбольной Евролиги. Напомним, все матчи будут проходить в формате одного поединка на вылет.

Обратите внимание, что начало встреч указано по центральноевропейскому времени.

Полуфинал “финала четырех” Евролиги:

24 мая, 18:00. Панатинаикос — Фенербахче

24 мая, 21:00. Реал Мадрид — Олимпиакос

В этом году местом проведения решающей серии берлинский многофункциональный крытый стадион Mercedes-Benz Arena. Финал и матч за третье место пройдут 26-го числа.

Действующим победителем турнира является Реал Мадрид.