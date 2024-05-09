Очередной гол Роналду помог Ан-Насру добыть волевую победу над Аль-Ахдудом

Поединок 31-го тура Саудовской Премьер-лиги был сыгран в четверг вечером в Наджране, где местный Аль-Ухдуд принимал Ан-Наср.

Гости выигрывали в два гола уже к 15-й минуте встречи. В начале счет открыл Марсело Брозович, а затем свой очередной мяч забил Криштиану Роналду. Но во втором тайме скромный соперник неожиданно отыгрался, забив дважды.

Впрочем Ан-Наср вырвал победу в конце матча - дубль оформил Брозович.

Теперь на счету звездного португальца уже 33 гола текущем сезоне Про-лиги, что с отрывом является лучшим результатом.

Ан-Наср уже обеспечил себе второе место, но отставание от первого Аль-Хиляля составляет 9 очков за три тура до конца чемпионата.

Саудовская Про Лига, 31-й тур

Аль-Ухдуд - Ан-Наср 2:3

Голы: Аль-Хабиб, 60, Годвин, 70 - Брозович, 7, 90, Роналду, 15