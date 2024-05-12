Ломаченко нокаутировал Камбососа и вернул себе чемпионский пояс

В австралийском Перте на RAC Arena завершилось боксёрское шоу, главным боем которого стало сражение за титул чемпиона мира в легком весе по версииIBF. На ринге встретились украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос.

В первом раунде боксёры присматривались друг к другу, но уже в следующем Ломаченко завладел иницитивой и пошел в свои атаки. Серии ударов по корпусу наносили огромный урон австралийцу и в пятом раунде он чуть ли не отправился в канвасе.

Первый раз Камбосос оказался на покрытии ринга в седьмом раунде, но сумел поднять на ноги. В девятом раунде Ломаченко оставил сопернику достаточно сильное рассечение, и он продолжал бой с кровью на лице.

В поединке полностью доминировал Ломаченко и всё шло к определению победителя решением судей, но у украинца были на это другие планы. В одиннадцатом раунде Ломаченко точным джебом отправил соперника в нокаут. Через несколько секунд Камбосос сумел подняться на ноги, но не выстоял после очередной атаки украинца и рефери остановил поединок.

Напомним, что для Ломаченко это бой стал первым за последний год. В мае 2023 года он проиграл по очкам Дэвиду Хейни за звание абсолютного чемпиона мира.

Vasiliy Lomachenko adds another world title to his collection.



The future Hall of Famer folds George Kambosos, after two knockdowns in the 11th round.#ozboxing #boxing #LomaKambosos pic.twitter.com/Ek10TDPuSt — Aus-Boxing.com (@ausboxing) May 12, 2024

Помимо основного боя на сегодняшнем шоу состоялись еще другие поединки и командаDailysports подготовила для вас их результаты.

Вечер бокса в Перте

Бой за вакантный временный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Педро Гевара (42-4-1, 22 KO) - SD 12 - Эндрю Молони (26-4, 16 KO). Боксёры выдали довольно зрелищный бой, который продлился все 12 раундов и победу раздельным решением судей присудили Геваре (115-113, 113-116 и 115-113)

Педро Гевара (42-4-1, 22 KO) - SD 12 - Эндрю Молони (26-4, 16 KO). Боксёры выдали довольно зрелищный бой, который продлился все 12 раундов и победу раздельным решением судей присудили Геваре (115-113, 113-116 и 115-113) Бой за титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)

Чернека Джонсон (16-2, 6 KO) - MD 10 - Нина Хьюз (6-1, 2 КО). Австралийская претендентка Джонсон сумела отобрать титул у возрастной соперницы решением судей (95:95, 96-94 и 98-92)

Чернека Джонсон (16-2, 6 KO) - MD 10 - Нина Хьюз (6-1, 2 КО). Австралийская претендентка Джонсон сумела отобрать титул у возрастной соперницы решением судей (95:95, 96-94 и 98-92) 10 раундов в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Имам Хатаев (7-0, 7 KO) - ТКО 6 - Ричард Болотник (20-8-1, 8 KO). Болотник трижды побывал в нокдауне в шестом раунде, но всё же получил победу техническим нокаутом

Напомним, что уже на следующих выходных нас ожидает еще один мегафайт с участием украинца. На ринге в Эр-Рияде встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.