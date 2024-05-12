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Ломаченко нокаутировал Камбососа и вернул себе чемпионский пояс

Новости бокса Сегодня, 01:25
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Ломаченко нокаутировал Камбососа и вернул себе чемпионский пояс Фото: twitter.com/ForbesSports / Автор неизвестен

В австралийском Перте на RAC Arena завершилось боксёрское шоу, главным боем которого стало сражение за титул чемпиона мира в легком весе по версииIBF. На ринге встретились украинец Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос.

В первом раунде боксёры присматривались друг к другу, но уже в следующем Ломаченко завладел иницитивой и пошел в свои атаки. Серии ударов по корпусу наносили огромный урон австралийцу и в пятом раунде он чуть ли не отправился в канвасе.

Первый раз Камбосос оказался на покрытии ринга в седьмом раунде, но сумел поднять на ноги. В девятом раунде Ломаченко оставил сопернику достаточно сильное рассечение, и он продолжал бой с кровью на лице.

В поединке полностью доминировал Ломаченко и всё шло к определению победителя решением судей, но у украинца были на это другие планы. В одиннадцатом раунде Ломаченко точным джебом отправил соперника в нокаут. Через несколько секунд Камбосос сумел подняться на ноги, но не выстоял после очередной атаки украинца и рефери остановил поединок.

Напомним, что для Ломаченко это бой стал первым за последний год. В мае 2023 года он проиграл по очкам Дэвиду Хейни за звание абсолютного чемпиона мира.

Помимо основного боя на сегодняшнем шоу состоялись еще другие поединки и командаDailysports подготовила для вас их результаты.

Вечер бокса в Перте

  • Бой за вакантный временный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг)
    Педро Гевара (42-4-1, 22 KO) - SD 12 - Эндрю Молони (26-4, 16 KO). Боксёры выдали довольно зрелищный бой, который продлился все 12 раундов и победу раздельным решением судей присудили Геваре (115-113, 113-116 и 115-113)
  • Бой за титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг)
    Чернека Джонсон (16-2, 6 KO) - MD 10 - Нина Хьюз (6-1, 2 КО). Австралийская претендентка Джонсон сумела отобрать титул у возрастной соперницы решением судей (95:95, 96-94 и 98-92)
  • 10 раундов в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
    Имам Хатаев (7-0, 7 KO) - ТКО 6 - Ричард Болотник (20-8-1, 8 KO). Болотник трижды побывал в нокдауне в шестом раунде, но всё же получил победу техническим нокаутом

Напомним, что уже на следующих выходных нас ожидает еще один мегафайт с участием украинца. На ринге в Эр-Рияде встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри, которые сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.

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