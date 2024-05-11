Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз и ставки на матч 20 апреля 2024 года представляет Сергей Коваль

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.58 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В центральном матче 37 тура АПЛ между собой сыграют Манчестер Юнайтед – Арсенал. Эксклюзивный прогноз на противостояние легендарных клубов составлен экспертами Dailysports.

Манчестер Юнайтед

Этот сезон Манчестер провалил, хотя есть еще шанс сгладить плохое впечатление, команда сыграет в финале Кубка Англии против Манчестер Сити. «Красные дьяволы» так и не обрели важную стабильность, а грубые ошибки стали визиткой клуба. В последнем туре МЮ унизительно проиграл в гостях Кристал Пэлас со счетом 0:4.

Провалы команды никого не удивляют, поэтому команда и занимает скромное восьмое место в АПЛ, отставание от топ-6 составляет два очка. При худшем сценарии клуб останется без еврокубков на следующий сезон, многое зависит от концовки. МЮ не в лучшей форме, всего одна победа в семи последних встречах АПЛ.

Арсенал

«Канониры» предпринимают еще одну попытку стать чемпионами, в прошлом сезоне не получилось, посмотрим, как будет на этот раз. Арсенал является лидером чемпионата, но не все в их руках, так как Манчестер Сити отстает на очко, имея игру в запасе. Подопечные Артеты станут чемпионами в том случае, если выиграют обе встречи, а конкурент допустит хотя бы одну осечку.

В последнем туре лондонцы уверенно обыграли на своем поле Борнмут со счетом 3:0, данная победа стала для команды четвертой подряд. При Артете Арсенал стал клубом из топ-4, но команде нужны трофеи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга этих команд была захватывающей, Арсенал выиграл дома 3:1, но забил два мяча только в компенсированное время.

МЮ дома играет с переменным успехом, 9 побед, 3 ничьи и пять поражений.

Арсенал одна из лучших выездных команд АПЛ, 12 побед, 3 поражения и столько же ничьих.

Манчестер Юнайтед – Арсенал Прогноз

Котировки выглядят неуважительно по отношению к Манчестеру, который котируется явным андердогом. Реалии таковы, что «канониры» ведут борьбу за чемпионство, а «красные дьяволы» могут остаться за бортом еврокубков. Мы ожидаем интересной борьбы, поэтому поставим на обмен забитыми мячами.

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