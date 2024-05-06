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«В футболе может всякое случиться». Трансферная цель Арсенала и Атлетико заговорил о своём будущем

Новости футбола Сегодня, 07:27
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
«В футболе может всякое случиться». Трансферная цель Арсенала и Атлетико заговорил о своём будущем «В футболе может всякое случиться». Трансферная цель Арсенала и Атлетико заговорил о своём будущем

Нападающий Спортинга Виктор Дьекереш в нынешнем сезоне своими 27 голами в стане португальской команды привлек к себе внимание множества топовых клубов, и, кажется, самого шведа этот интерес начинает соблазнять.

Ранее одним из условий ухода 25-летнего форварда из Спортинга назывался уход главного тренера команды Рубена Аморима. Но, кажется, специалист останется в Лиссабоне, что не гарантирует ему того, что Дьекереш останется в команде:

«Остаться на следующий сезон? Это футбол, это нормально, я не могу ничего обещать. Я бы предпочел остаться, мне реально нравится здесь, я был бы не против. Но, в футболе всякое может случиться, причём, очень быстро и нам нужно адаптироваться. Я не могу делать какие-то прогнозы, это сложно, у нас ещё столько игр до конца сезона, а потом посмотрим», – сказал нападающий в интервью A Bola.

Ранее сообщалось, что интерес к Дьекерешу проявляют Арсенал, Челси и мадридский Атлетико, а сумма отступных за 25-летнего форварда составляет 90 миллионов евро.

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