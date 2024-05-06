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Daily Weekend. Байер – рекордсмен европейского футбола, Ювентус становится Ничьентусом

Новости футбола Сегодня, 08:06
Матвей Козак эксперт Dailysports Матвей Козак
Daily Weekend. Байер – рекордсмен европейского футбола, Ювентус становится Ничьентусом Daily Weekend. Байер – рекордсмен европейского футбола, Ювентус становится Ничьентусом

Считанные туры, недели отделяют нас от окончания сезона в клубном европейском футболе и всё больше и больше лиг определяют своих чемпионов. Но, в некоторых чемпионатах до развязки ещё далеко, и со всем, что произошло в топовых лигах на минувших выходных, вас познакомит Dailysports.

Ювентус превращается в Ничьентус

Туринский Ювентус в нынешнем сезоне не был отягощен бременем еврокубков, и, казалось, что команда Массимилано Аллегри может спокойно сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов. Но, возвращение в самый престижный еврокубок для туринцев оказалось ещё тем испытанием.

Несмотря на текущее третье место в Серии А, «зебры» сыграли вничью уже четвёртый матч кряду, не одерживая победы в чемпионате уже месяц. Не стал исключением и воскресный матч с Ромой, в котором туринцы на гол Ромелу Лукаку на 15 минуте ответили через четверть часа взятием ворот Глейсона Бремера. Так команды и закончили – ничьей 1:1.

Справедливости ради, у Ювентуса сформировалась серия из пяти матчей без поражений, и по набранным очкам за этот отрезок времени команда Аллегри обходит уже экс-чемпиона Наполи, а также Милан.

Байер – в матче от европейского рекорда всех врёмен

Леверкузенский Байер, который пока что так никому и не проиграл в нынешнем сезоне, ранее установил европейский рекорд по матчам без поражений в 21 веке. Но «фармацевты» не намерены останавливаться и решили замахнуться на аналогичное достижение уже в разрезе всех времён.

Абсолютным рекордсменом по матчам без поражений остаётся Бенфика в 1963-1965 годах. Да-да, именно та Бенфика, которую перед этим на сто лет проклял её легендарный наставник Бела Гуттманн. «Орлы» провели без поражений 48 матчей и именно такую серию с 12 августа 2023 года насобирал Байер.

Для того чтобы пал, как казалось, вечный рекорд Бенфики, «фармацевтам» достаточно не проиграть в грядущий четверг Роме в полуфинальном матче Лиги Европы.

«Дабл-дабл» Салаха в АПЛ стал рекордным в истории чемпионата

В минувшем матче 36-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Тоттенхэм, и в этой встрече нападающий «красных» Мохаммед Салах не только забил сам, но и отдал голевую передачу, чем вписал себя в историю английского футбола.

Выражаясь баскетбольной терминологией, египтянин оформил «дабл-дабл», то есть двузначное число голов и ассистов: 18 забитых мячей и 10 ассистов. Такой трюк ему удавался и в двух минувших сезонах: 19 голов и 12 ассистов в сезоне 2022/2023, а также 23 гола и 13 ассистов в сезоне 2021/2022.

Таким образом, Салах стал первым игроком в истории чемпионата Англии, который смог забить 10+ голов и отдать 10+ результативных передач в трёх сезонах подряд.

Бенфика сделала Спортинг чемпионом

Развязка чемпионской гонки случилась также и в Португалии, где накануне случились матчи 32-го тура местного чемпионата. В субботу Спортинг разгромил Поримоненсе со счётом 3:0 и команда Рубена Аморима приблизилась к своему юбилейному, 20-му чемпионству.

Оно могло случиться и в воскресенье, но для этого ближайший преследователь и сосед Спортинга Бенфика должна была не выиграть матч у Фамаликана. Это, собственно, и случилось. Восьмая команда чемпионата дожала вице-лидера со счётом 2:0 и подарила Спортингу чемпионство.

Лидеры синхронно теряют свои баллы, или никто не хочет становиться чемпионом Польши

Напоследок уделим внимание не самой топовой лиге, но в которой развязка чемпионской гонки становится довольно комичной. Речь о польской Экстракляссе, в который на выходных прошло большинство матчей 31-го тура.

Для нас этот чемпионат примечателен тем, что в рамках тура из лидирующей шестерки свой матч выиграла только одна команда – Шлёнск. Другие же пять команд, а именно Ягеллония, Лех, Гурник, Легия и Ракув проиграли свои матчи, причем чвертьфиналист прошлого розыгрыша Лиги конференций умудрился уступить Руху, который находится за шаг от вылета в низший дивизион.

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