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После попытки суицида. Хавбек Ниццы вернулся к тренировкам

Новости футбола Вчера, 00:41
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
После попытки суицида. Хавбек Ниццы вернулся к тренировкам После попытки суицида. Хавбек Ниццы вернулся к тренировкам

Хавбек французской “Ниццы” Алексис Бека-Бека начал тренировки в тренажерном зале.

Футболист впервые вернулся к занятиям после того, как пытался совершить суицид, пишет издание Record.

После попытки спрыгнуть с моста футболист провел некоторое время в специализированном отделении больницы и сейчас постепенно возвращается в обычную жизнь. Источник пишет, что все происходит при должной поддержке со стороны клуба.

В конце сентября Бека-Бека забрался на мост в Ницце и провел там более трех часов. Он хотел спрыгнуть, а СМИ писали, что причина якобы была в неразделенной любви. В клубе тогда заявили, что не подтверждают такую версию, хотя своей там так и не выдвинули.

На место прибыли психологи и правоохранители, которые смогли игрока не совершать самоубийство.

Бека-Бека провел сезон 2021/2022 и начало сезона 2022/2023 в составе московского "Локомотива". В текущем сезоне француз еше не играл за "Ниццу". В прошлом сезоне в составе французской команды он провел 22 матча.

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Ницца Лига 1 Франция
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