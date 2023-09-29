Игрок Ниццы собирался спрыгнуть с виадука. Его спасли пожарные

Полузащитник "Ниццы" Алексис Бека-Бека, который угрожал окончанием своей жизни, прыгнув с виадука Маньян, был спасен спасателями, как сообщает RMC Sport.

По данным прессы, футболист остановился на обочине автомагистрали A8 недалеко от Ниццы, где угрожал прыгнуть с 123-метрового виадука. Начались переговоры с службами спасения, и в место происшествия был направлен психолог от клуба. "Ницца" отменила все сегодняшние пресс-мероприятия. Игроки "Ле Айглонс", включая Кефрена Тюрэма, пытались связаться с девушкой Бека-Бека, которая ожидалась на месте. Сообщается, что личные трудности в его отношениях могли побудить Алексиса размышлять о таком поступке.

К счастью, игрока успешно спасли спасатели, и он теперь в безопасности.

Алексис находится в "Ницце" с августа прошлого года после перехода из московского "Локомотива" за 12 миллионов евро. В предыдущем сезоне он забил один гол в 22 матчах, а в нынешнем сезоне футболист еще не выходил на поле.