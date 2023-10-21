Портанова может получить пять лет дисквалификации

В конце прошлого года итальянский центральный полузащитник Маноло Портанова получил решение суда по его участию в изнасиловании, которое открыли еще в начале 2022 года.

Его тогдашний клуб, Дженоа, решил держаться как можно дальше 23-летнего исполнителя, наказанного на шесть лет лишения свободы, однако впоследствии условия содержания сменили на домашний арест.

Но это громкое дело не помешало футболисту еще летом 2022 вернуться к тренировкам, и в итоге оказаться в составе Реджаны в Серии B на правах аренды.

Поскольку, несмотря на строгость наказания, игрок его фактически избежал, продолжая выступления на профессиональном уровне, отдел по делам спорта генеральной прокуратуры Италии решил снова обратиться в Комиссию спортивных гарантий с требованием наложить более жесткие санкции на Портанову. Теперь прокуроры просят дисквалифицировать Маноло Портанову на пять лет за участие в групповом изнасиловании, а также лишить права заниматься любой футбольной деятельностью на этот срок.

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