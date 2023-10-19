Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии
Скандал с итальянскими футболистами, играющими в букмекерских конторах, обсуждают по всему миру.
DailySports собрал последнюю известную информацию о скандале.
Фигурантами громкого дела стали Сандро Тонали из “Ньюкасла”, Николо Фаджоли из “Ювентуса”, Николо Барелла из “Кальяри”, Николо Дзаньоло из “Астон Виллы” и другие известные игроки.
Если второй уже получил свое наказание в виде семи месяцев дисквалификации, то Тонали и Дзаньоло грозит еще более длительный срок.
Дело в том, что в АПЛ, где играют оба итальянца, действуют более суровые правила в отношении футболистов, делающих ставки.
Наказание может получить и легенда итальянского футбола Леонардо Бонуччи. Полиция в результате проверки телефона Фаджоли выяснила, что Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» прекрасно знали об увлечении их бывшего партнера по команде. Сам же Фаджоли признался, что на ставки его “подсадил” Тонали.
Футболисты играли в нелегальных букмекерских конторах и у них даже есть долги перед ними. Как рассказал Фаджоли, он задолжал около 3 миллионов евро.
Сейчас же расследование продолжается. Не исключено, что после оглашения вердикта клубы, где играют фигуранты скандала, откажутся от сотрудничества с ними. Пока же там говорят, что поддерживают своих игроков, которые идут на контакт со следствием.
Огласку дело получило после публикации итальянского журналиста Фабрицио Короны. Он первый сообщил о причастности Фаджоли к ставкам, после чего показал имена 17 других футболистов, причастных к деятельности. Спустя время он удалил запись из-за риска «попасть под следствие».
В список Короны вошли:
– Федерико Гатти («Ювентус»)
– Алессандро Флоренци («Милан»)
– Джанлука Манчини («Рома»)
– Феликс Офена-Гьян («Рома»)
– Маттиа Дзакканьи («Лацио»)
– Мануэль Лаццари («Лацио»)
– Николо Ровелла («Лацио»)
– Лука Пеллегрини («Лацио»)
– Доменико Берарди («Сассуоло»)
– Николо Барелла («Интер»)
– Давиде Фраттези («Интер»)
– Лука Дзанимачча («Кремонезе»)
– Антонио Галло («Лечче»).