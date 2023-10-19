Тонали, Фаджоли, Дзаньоло и даже Бонуччи. Что нужно знать о скандале со ставками в Италии

Скандал с итальянскими футболистами, играющими в букмекерских конторах, обсуждают по всему миру.

DailySports собрал последнюю известную информацию о скандале.

Фигурантами громкого дела стали Сандро Тонали из “Ньюкасла”, Николо Фаджоли из “Ювентуса”, Николо Барелла из “Кальяри”, Николо Дзаньоло из “Астон Виллы” и другие известные игроки.

Если второй уже получил свое наказание в виде семи месяцев дисквалификации, то Тонали и Дзаньоло грозит еще более длительный срок.

Дело в том, что в АПЛ, где играют оба итальянца, действуют более суровые правила в отношении футболистов, делающих ставки.

Наказание может получить и легенда итальянского футбола Леонардо Бонуччи. Полиция в результате проверки телефона Фаджоли выяснила, что Бонуччи и еще один игрок «Ювентуса» прекрасно знали об увлечении их бывшего партнера по команде. Сам же Фаджоли признался, что на ставки его “подсадил” Тонали.

Футболисты играли в нелегальных букмекерских конторах и у них даже есть долги перед ними. Как рассказал Фаджоли, он задолжал около 3 миллионов евро.

Сейчас же расследование продолжается. Не исключено, что после оглашения вердикта клубы, где играют фигуранты скандала, откажутся от сотрудничества с ними. Пока же там говорят, что поддерживают своих игроков, которые идут на контакт со следствием.

Огласку дело получило после публикации итальянского журналиста Фабрицио Короны. Он первый сообщил о причастности Фаджоли к ставкам, после чего показал имена 17 других футболистов, причастных к деятельности. Спустя время он удалил запись из-за риска «попасть под следствие».

В список Короны вошли:

– Федерико Гатти («Ювентус»)

– Алессандро Флоренци («Милан»)

– Джанлука Манчини («Рома»)

– Феликс Офена-Гьян («Рома»)

– Маттиа Дзакканьи («Лацио»)

– Мануэль Лаццари («Лацио»)

– Николо Ровелла («Лацио»)

– Лука Пеллегрини («Лацио»)

– Доменико Берарди («Сассуоло»)

– Николо Барелла («Интер»)

– Давиде Фраттези («Интер»)

– Лука Дзанимачча («Кремонезе»)

– Антонио Галло («Лечче»).