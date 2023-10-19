Долги на 3 миллиона евро. Фаджоли дал показания в прокуратуре

Известный итальянский футболист “Ювентуса” Николо Фаджоли на допросе в прокуратуре Италии детально рассказал о скандале, в который был втянут.

Как известно, футболиста дисквалифицировали на 7 месяцев за игру в букмекерских конторах.

В частности, Фаджоли признался, что должен около 3 миллионов евро нелегальным букмекерам.

Одному из них итальянец должен 110 тысяч евро, другому почти 1,5 миллиона евро, а третьему - до 1,3 миллиона евро.

"Кроме того, я имел долг перед юридическим агентством в размере 17 000 евро, а также я должен нелегальному банку в провинции Комо - 31 000 евро. Долг продолжал расти, и мне угрожали физическими действиями.

Я продолжал делать ставки, чтобы вернуть долги. Мои партнеры в "Ювентусе" не знали о том, что я этим занимаюсь. Однажды попросил одноклубника Раду Дрегушина одолжить мне 40 000 евро для покупки часов Rolex с целью погасить долги", - сказал он.