Почему у Мбаппе еще нет Золотого мяча? Ответ дал Луис Энрике

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал свое мнение о будущем нападающего Килиана Мбаппе и его шансах на победу в престижной награде «Золотой мяч».

По словам испанского наставника, для того чтобы завоевать «Золотой мяч», необходимо не только выступать на высоком индивидуальном уровне, но и выигрывать трофеи с национальной сборной и своим клубом.

«ПСЖ» стремится к победам, однако успех Мбаппе в сборной Франции также имеет большое значение. Я не сомневаются в том, что Мбаппе в будущем будет обладателем нескольких «Золотых мячей», - сказал наставник парижан.

Напомним, что церемония вручения награды прошла в начале этой недели. Весьма ожидаемо, “Золотой мяч” получил Лионель Месси из «Интер Майами» и сборной Аргентины. В 2022 году футболист преуспел как на клубном, так и на международном уровнях. С ПСЖ он стал чемпионом Франции, а с аргентинской сборной Месси выиграл чемпионат мира в Катаре. Для аргентинца эта награда стала восьмой в карьере, что является абсолютным рекордом.