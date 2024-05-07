У Ман Сити возникли трудности с продажей полузащитника, на которого не рассчитывает Гвардиола

После перехода из Лидса за 45 миллионов фунтов в 2022 году полузащитнику Манчестер Сити Калвину Филлипсу не удалось закрепиться в команде Пепа Гвардиолы и «горожане» намерены попрощаться с игроком. Правда, летом это будет сделать непросто.

Манчестерский клуб летом готов отпустить 28-летнего полузащитника, но только, если претендент на игрока отдаст за него как минимум 40 миллионов фунтов. Данная сумма, согласно Football Insider, не удовлетворяет кандидатов за подписание Филлипса и даже несколько их отпугнула.

Не способствует повышению трансферной цены 28-ленего полузащитника и аренда в Вест Хэм, где игрок выступает сейчас. После временного перехода в стан «молотобойцев» Филлипс не сыграл ни единого полного матча и только три раза попадал в стартовый выбор Дэвида Мойеса. Этому, в том числе, способствовали досадные ошибки полузащитника на поле.