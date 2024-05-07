Известно решение Премьер-лиги на апелляцию Ноттингем Форест о снятии очков

Еще в марте на Ноттингем Форест были наложены санкции за нарушение правил финансового фейр-плей. Тогда клуб был ошрафован на четыре очка.

Независимая комиссия установила, что потери клуба превысили лимит оцениваемого периода, заканчивающегося в сезоне 2022/23. Было обнаружено, что Форест перерасходовал на£34,5 млн больше за трехлетний период. Первоначально Ноттингем должен был получить вычет в шесть очков. Три балла за первоначальное нарушение и еще три за размер нарушения - но их ранние заявления и сотрудничество привели к тому, что это количество вычета сократилось до четырех очков.

Сразу после это Ноттингем Форест заявил, что они крайне разочарованы таким решением и подадут апелляцию:

«Мы были крайне встревожены тоном и содержанием представлений Премьер-лиги перед комиссией. После нескольких месяцев взаимодействия с Премьер-лигой и исключительного сотрудничества на протяжении всего периода это было неожиданно и подорвало доверие, которое мы имели в Премьер-лиге».

Теперь же стало известно решение Премьер-лиги на апелляцию команды. Согласно данным The Athletic им не удалось избежать снятия четырех очков.

Такое решение оставляет Ноттингем Форест на семнадцатом месте, последнем в безопасной зоне. Отрыв от Лутон Тауна составляет всего три очка за два матча до окончания регулярного сезона. Бёрнли, который занимает девятнадцатое место также имеет шансы обойти Форест, так как имеет на пять очков меньше.