EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Комитет судей покажет Барселоне повтор несосчитанного гола Ямала. Но закроет ли это вопрос?

Комитет судей покажет Барселоне повтор несосчитанного гола Ямала. Но закроет ли это вопрос?

Новости футбола Сегодня, 09:11
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Комитет судей покажет Барселоне повтор несосчитанного гола Ямала. Но закроет ли это вопрос? Фото: twitter.com/totalsportx / Автор неизвестен

Во время последнего Эль Класико Реал Мадрид вновь одержал победу над Барселоной. Матч закончился с минимальным отрывом Лос Бланкос 3:2. Но у Барселоны осталось много вопросов касательно судейства после матча.

Основное внимание привлек момент удара Ламина Ямала, когда Андрей Лунин выбил мяч с линии ворот. Именно к такому мнению пришел арбитр матча после консультации с ассистентами. Но президент Барселоны остался недовольным таким решением. Он публично пожаловался на это решение и потребовал обнародовать видео- и аудиозапись из комнатыVAR, пригрозив при этом судебным иском.

Технический комитет судей (CTA) принял решение встретится с Барселоной, показать им видеозаписи и объяснить все принятые решения. СТА является частью Королевской федерации футбола (RFEF), но действуют независимо. Они не планируют общедоступно публиковать материалы «призрачного» гола Ламина Ямала, но покажут их представителям Барселоны в своей штаб-квартире в Мадриде. Таким образом они надеются снять все обвинения в свой адрес и закрыть этот вопрос.

Неизвестно, будет ли достаточно этого представителям Барселоны и, в первую очередь, Жоану Лапорте, но похоже это максимум, который получит Барселона.

Вопрос о легитимности гола до сих пор считается открытым. Во время прямой трансляции невозможно чётко было определить пересёк ли мяч линию ворот, но после того в сети стало появляется множество расследований, в одних из которых утверждается, что мяч пересек линию ворот, а другие доказывают, что Лунин успел среагировать и отбить мяч.

Связанные команды и лиги
Барселона Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола Вчера, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Новости футбола 05 мая 2024, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед Новости футбола 05 мая 2024, 06:58 Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед
Еще один клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью Новости футбола 05 мая 2024, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:11 Комитет судей покажет Барселоне повтор несосчитанного гола Ямала. Но закроет ли это вопрос? Новости футбола Сегодня, 09:01 Эвертон принял решение по поводу будущего трансферной цели Барселоны Новости Олимпийских игр Сегодня, 08:41 Организаторов Олимпиады-2024 призывают изменить церемонию открытия в целях безопасности Новости футбола Сегодня, 08:17 Моуриньо готов прийти пешком в одну из бывших команд. Известно, готовы ли взять его назад Новости футбола Сегодня, 08:13 Два топ-клуба Премьер-лиги вступили в борьбу за защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:01 Защитник итальянского топ-клуба согласовал контракт с Баварией Новости футбола Сегодня, 07:46 Известно решение Премьер-лиги на апелляцию Ноттингем Форест о снятии очков Новости футбола Сегодня, 07:26 Мбаппе не скрывает переживаний перед сегодняшним матчем, но верит в свою команду Новости футбола Сегодня, 07:13 Турецкий гранд нацелился на подписание Ройса Новости футбола Сегодня, 06:54 В это день, пять лет назад, Ливерпуль совершил величайший камбек против Барселоны
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Оснабрюк – Шальке прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – Сволловс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кайзер Чифс – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – Морока Свэллоуз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Болтон – Барнсли прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года