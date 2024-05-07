Комитет судей покажет Барселоне повтор несосчитанного гола Ямала. Но закроет ли это вопрос?

Во время последнего Эль Класико Реал Мадрид вновь одержал победу над Барселоной. Матч закончился с минимальным отрывом Лос Бланкос 3:2. Но у Барселоны осталось много вопросов касательно судейства после матча.

Основное внимание привлек момент удара Ламина Ямала, когда Андрей Лунин выбил мяч с линии ворот. Именно к такому мнению пришел арбитр матча после консультации с ассистентами. Но президент Барселоны остался недовольным таким решением. Он публично пожаловался на это решение и потребовал обнародовать видео- и аудиозапись из комнатыVAR, пригрозив при этом судебным иском.

Технический комитет судей (CTA) принял решение встретится с Барселоной, показать им видеозаписи и объяснить все принятые решения. СТА является частью Королевской федерации футбола (RFEF), но действуют независимо. Они не планируют общедоступно публиковать материалы «призрачного» гола Ламина Ямала, но покажут их представителям Барселоны в своей штаб-квартире в Мадриде. Таким образом они надеются снять все обвинения в свой адрес и закрыть этот вопрос.

Неизвестно, будет ли достаточно этого представителям Барселоны и, в первую очередь, Жоану Лапорте, но похоже это максимум, который получит Барселона.

Вопрос о легитимности гола до сих пор считается открытым. Во время прямой трансляции невозможно чётко было определить пересёк ли мяч линию ворот, но после того в сети стало появляется множество расследований, в одних из которых утверждается, что мяч пересек линию ворот, а другие доказывают, что Лунин успел среагировать и отбить мяч.