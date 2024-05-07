В Манчестер Юнайтед решили, будут ли немедленно увольнять Эрика тен Хага

В руководстве Манчестер Юнайтед решили, будут ли принимать кардинальные меры относительно Эрика тен Хага после вчерашнего унизительного поражения от Кристал Пэлас (0:4) в АПЛ.

По информации Daily Mail, в клубе решили, что не будут увольнять нынешнего главного тренера перед финалом Кубка Англии, несмотря на призывы легенд “Красных Дьяволов” немедленно попрощаться с “коучем”.

В частности, после разгромного поражения от Пэлас, бывшие звезды клуба Пол Скоулз и Майкл Оуэн призвали немедленно уволить нидерландского специалиста.

После вчерашнего поражения Манчестер Юнайтед опустился на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив седьмую позицию Челси.

25 мая манкунианцы сразятся с Манчестер Сити за победу в финале Кубка Англии. В АПЛ “Красным Дьяволам” осталось сыграть еще три матча.