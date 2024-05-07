Легенды Манчестер Юнайтед считают, что время тен Хага подошло к концу и уже нашли ему замену

После вчерашнего разгромного поражения Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас на них обвалился шквал критики. Не остались в строне и бывшие звезды клуба Пол Скоулз и Майкл Оуэн. По их мнению, Юнайтед должен срочно уволить действующего тренер Эрика тен Хага и на его место назначить другого специалиста. Они даже назвали имя наилучшего приемника.

Во время общения с PremierLeagueProductions Скоулз скащал, что это поражение является последним гвоздём в гробе тен Хага и нидерландцу пора покидать «Олд Траффорд».

«Сегодняшний вечер был почти как последний гвоздь в гроб. В команде не хватало новшеств, усилий. После приезда к такой команде как Кристал Пэлас, которая, откровенно говоря, хорошая команда, и у нее все хорошо, Манчестер Юнайтед не должен был проигрывать со счетом 0:4. Некоторое время я чувствовал, что он [тен Хаг] может получить еще один год и поработать в клубе, который немного успокоился благодаря новым владельцам, но сейчас это не так. Я думал, кто его заменит? Учитывая, что Томас Тухель заявил, что покидает мюнхенскую Баварию, я не думаю, что это создаст для него [тен Хага] большую проблему. Проблемы в любом случае есть, я думаю, совершенно очевидно, что у него время авансом. Иногда бывают моменты, когда ты думаешь, что это конец. Я помню Уле Гуннара [Сульшера] в гостях у Уотфорда, там было 1:4. Тогда это было очень похоже на мои слова, это было похоже на конец».

После небольшой дискуссии Скоулз сказал, что считает отличным вариантом на смену тен Хагу бывшего тренера сборной Англии, а сейчас асистента нидерланда Стива Маклерана. Они уверены, что как минимум до конца сезона ему необходимо отдать руководство командой.

По словам Оэна и Скоулза Маклерен – лучший тренер, с которым они когда-либо работали в качестве игроков, и считают, что он не относится к нынешней команде Юнайтед, несмотря на то, что он был помощником тен Хага.