Эвертон принял решение по поводу будущего трансферной цели Барселоны

У Эвертона в нынешнем сезоне возникли большие проблемы с прохождением финансового фейр-плей и их «ириски» готовы закрыть дорогостоящими трансферами на выход.

Ливерпульский клуб в летнее трансферное окно может рассмотреть возможность продажи полузащитника Амаду Онана, но, как считает Football Insider, убедить Эвертон отпустить своего игрока может только значительное предложение.

Подчеркивается, что «ириски» уже планируют свою жизнь без полузащитника, так как в последнее время он испытывает отсутствие игровой практики. Ранее сообщалось о заинтересованности в Онана со стороны Барселоны, а также Вест Хэма. Каталонцы же предлагали отправить на «Гудиссон Парк» взамен одного из своих игроков.

Напомним, что Онана может стать не единственным, кто может покинуть Эвертон в летнее трансферное окно. Манчестер Юнайтед и Реал следят за защитником «ирисок» Джаррадом Брантвейтом.