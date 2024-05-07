Моуриньо готов прийти пешком в одну из бывших команд. Известно, готовы ли взять его назад

После отставки из Ромы в январе 2024 года Жозе Моуриньо до сих пор находится без работы и желание вернуться в тренерское кресло побуждает португальца даже обращаться к своим бывшим работодателям.

Так, «SpecialOne» загорелся идеей вернуться в Манчестер Юнайтед и даже был готов пешком прийти в Манчестер, чтобы принять должность. Но такого энтузиазма не разделяют на «Олд Траффорд», ведь, как сообщает Manchester Evening News, в клубных офисах не проявляют ни малейшего желания трудоустраивать Моуриньо.

Моуриньо работал в Манчестер Юнайтед с июля 2016 по декабрь 2018 года и именно при нём «манкунианцы» выиграли свой пока что последний международный трофей – Лигу Европы в сезоне 2016/2017.

Также при португальце «красные дьяволы» заняли наивысшую позицию в АПЛ после ухода сэра Алекса Фергюсона – второе место в сезоне 2017/2018.