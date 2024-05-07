"Один из нас умрет". Джейк Пол сделал неоднозначное заявление по бою с Майком Тайсоном

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сделал очередное заявление по предстоящему бою с легендарным Майком Тайсоном.

Пол назвал предстоящий поединок “войной” и считает, что один из соперников должен “умереть на ринге”.

"Это война; в любви и на войне все справедливо. Я люблю этого парня, но как только это переросло в профессиональный бой, один из нас должен умереть. Он относится к этому очень, очень серьезно, и именно это сделает бой потрясающим для всех фанатов.

Майк - убийца. Я перехожу в супертяжелый вес, так что у него будут некоторые преимущества, но именно это сделает этот бой захватывающим. У нас обоих есть сила нокаута одним ударом. Это то, что ему было суждено сделать и для чего он родился. И именно он хотел, чтобы это был профессиональный бой.

Мы выясняли правила, и Майк сказал: ‘Я хочу, чтобы это был профессиональный бой. Я хочу покончить с этим парнем и остановить все, что он делает’. Поэтому я согласился сделать это профессиональным боем, и он настолько реален, насколько это возможно", - цитирует Пола talkSPORT.