"Как так можно?". Уоррен удивлен, что бой Тайсон - Пол санкционировали как официальный

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказал свои мысли по поводу грядущего боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Промоутер задался вопросом, почему Майку Тайсону разрешили боксировать с молодым Джейком Полом, несмотря на разницу в их возрасте в 31 год. Более того, поединок был санкционирован как официальный.

"Если Майк Тайсон нокаутирует его в первом или втором раунде, тогда, Джейк Пол будет в опасности и в более уязвимом положении. Но, в конце концов, нужно думать, что 58-летний мужчина находится в большей опасности. Давайте разберемся правильно. 58-летний боксёр против молодого? Да ладно, здесь нет никаких аргументов. Если это попадет на стол комиссии и они это проштампуют, реально? Какое слушание они провели, когда все сидели за этим столом? Помните, что эти американские комиссии - это комиссии штата, назначенные штатом, поэтому штат и правительство имеют право голоса в этом вопросе", - цитиурет Уоррена talkSPORT.

Тайсон и Пол должны сойтись в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) в главном событии карда, который будет транслироваться на Netflix.

Бой продлится 8 раундов по 2 минуты. Соперники будут использовать 14-унциевые перчатки и обойдутся без защитных шлемов.

Ранее СМИ взбудоражила информация, что поединок может быть отменен если “Железный Майк” не пройдет странный тест.