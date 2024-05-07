Защитник итальянского топ-клуба согласовал контракт с Баварией

Летом будет существовать довольно высокая вероятность ухода Альфонсо Дэвиса из Баварии, но мюнхенцы уже перестраховались на случай того, что канадец может покинуть команду и уже согласовали его замену.

Так, личные условия пребывания в Баварии, как считаетMundoDeportivo, согласовал защитник Милана Тео Эрнандес. Немецкому и итальянскому клубам осталось только договориться о сумме трансфера. Милан знает о желании француза уйти из команды, но всё равно хочет получить хорошие деньги за него.

Сообщается, что подписание Эрнандеса в вопросе Дэвиса развяжет Баварии руки и та с легкостью отпустит игрока в Реал. Пока что, по словах спортивного директора «рекордмайстер» Макса Эберла, в клубные офисы не поступало никаких предложений от мадридского коллектива.

Ранее сообщалось, что «сливочные» в грядущее трансферное окно Дэвиса не подпишут, но в принципе от идеи приглашения канадца не отказываются.