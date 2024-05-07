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Два топ-клуба Премьер-лиги вступили в борьбу за защитника Барселоны

Новости футбола Сегодня, 08:13
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Два топ-клуба Премьер-лиги вступили в борьбу за защитника Барселоны Фото с сайта fcbarcelonanoticias.com / Автор неизвестен

В связи с финансовым положением Барселоны им придется летом рассматривать предложения по многим своим игрокам. Это может коснуться и французского защитника Жюля Кунде. Прошлым летом его уже связывали с переходом в другой клуб, хотя он сам всегда утверждал, что счастлив в каталонском клубе.

Но у Кунде множество поклонников с различных чемпионов. По данным Mundo Deportivo им интересуется Челси, Пари Сен-Жермен, Интер, а теперь в это гонку вступает также Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

Контракт француза с Барселоной рассчитан до 2027 года и в этом сезоне он стал неотъемлемой частью команды Хави, хотя и не на своей позиции, а справа.

Согласно данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока составляет€50 млн, хотя еще полгода назад была на €10 млн больше. Такой ценник, который каталонцы могут еще более завысить, может отпугнуть некоторых покупателей. Но всё же француз пользуется популярностью среди топ-клубов Европы и с большой вероятностью может продолжить карьеру в столице своей страны или в Англии.

Также была информация, что Барселона рассматривает вариант продажи другого защитника – Рональда Араухо. Именно его с большей вероятностью каталонцы продадут, а молодого таланта оставят в своей команде.

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