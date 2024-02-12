Победил рак и стал героем КАН. Алле проделал невероятный путь

Вчера нападающий Боруссии Дортмунд и сборной Кот-д`Ивуара Себастьян Алле стал автором победного гола в финале Кубка африканских наций против Нигерии (2:1). На 81-й минуте игры он сумел результативно замкнуть прострел Симона Адингра.

В полуфинале Алле также стал героем своей сборной, забив победный мяч в матче против ДР Конго (1:0).

Но наиболее удивляет путь, который к финалу проделал 29-летний нападающий. Летом 2022 года Алле из Аякса перешел в Боруссию Дортмунд, но начать сезон вместе с новой командой он так и не сумел. Врачи поставили Себастьяну ужасный диагноз – рак яичек.

Свои матчи Алле играет в бутсах, на которых написано: “К черту рак”.

Футболист прошел несколько курсов химиотерапии, перенес операцию и сумел вернуться в футбол через полгода после получения диагноза. В минувшем сезоне Алле успел забил 9 голов и оформить 5 ассистов в 19 матчах сезона. Однако в текущем сезоне он проиграл конкуренцию за место в основе Никласу Фюллькругу. В 11 матчах Бундеслиги Алле не забил ни одного мяча.

В конце января, как сообщает Фабрицио Романо, Алле хотел арендовать Фулхэм, но нападающий отклонил их предложение. Он решил не отвлекаться от выступления на КАН, где в итоге стал героем.

Интересно, что Алле родился в Париже, а на молодежном уровне играл за сборную Франции. Лишь в 2020 году он принял решение выступать за Кот-д`Ивуар, в составе которого уже забил 10 мячей в 25 играх.

До Боруссии Дортмунд и Аякса Алле играл за Вест Хэм, Айнтрахт, Утрехт и Осер.

Напомним, сборная Кот-д`Ивуара третий раз в истории выиграла Кубок африканских наций.