Сборная Кот-д`Ивуара одолела Нигерию и выиграла домашний Кубок Африки

Сегодня, 11 февраля, состоялся финальный матч Кубка африканских наций-2023. В Абиджане за звание сильнейшей сборной континента боролись команды Нигерии и Кот-д`Ивуара.

Хозяева турнира в первом тайме действовали острее, однако не смогли реализовать несколько хороших моментов для взятия ворот. Нигерийцы в этом плане были успешнее и ушли на перерыв ведя в счете: голом отметился защитник греческого ПАОКа Уильям Трост-Эконг. Примечательно, что это первый гол, который сборная Кот-д`Ивуара пропустила в финале КАН, а это уже пятый финал в истории этой страны.

Во втором тайме ивуарийцы усилили давление на ворота соперника и заслуженно сперва сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед. Голы на счету Франка Кесье и Себастьяна Алле. Таким образом сборная Кот-д`Ивуара выиграла домашний Кубок африканских наций, который стал третьим в истории «слонов».

Нигерия - Кот-д`Ивуар — 1:2

Голы: Трост-Эконг 38 — Кесье 62, Алле 81.