Форвард Кот-д'Ивуара забил исторический гол в особенных бутсах

Вчера нападающий Боруссии Дортмунд и сборной Кот-д`Ивуара Себастьян Аллер забил победный гол в ворота ДР Конго в матче 1/2 финала Кубка Африки-2023.

Однако этот мяч 29-летний форвард забил в особенных бутсах, на которых написано: “К черту рак”.

Дело в том, что у Аллера летом 2022 года обнаружили рак яичек, он прошел несколько курсов химиотерапии и сумел вернуться в футбол.

В минувшем сезоне Бундеслиги Аллер забил 9 голов и отметился 5 ассистами в 19 матчах, а в текущем сезоне не забил ни одного мяча в 11 играх.

В финале Кубка африканских наций-2023 Кот-д`Ивуар сыграет против Нигерии.