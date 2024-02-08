Форвард Кот-д'Ивуара забил исторический гол в особенных бутсах
Новости футбола Сегодня, 08:14
AP
Вчера нападающий Боруссии Дортмунд и сборной Кот-д`Ивуара Себастьян Аллер забил победный гол в ворота ДР Конго в матче 1/2 финала Кубка Африки-2023.
Однако этот мяч 29-летний форвард забил в особенных бутсах, на которых написано: “К черту рак”.
Дело в том, что у Аллера летом 2022 года обнаружили рак яичек, он прошел несколько курсов химиотерапии и сумел вернуться в футбол.
В минувшем сезоне Бундеслиги Аллер забил 9 голов и отметился 5 ассистами в 19 матчах, а в текущем сезоне не забил ни одного мяча в 11 играх.
В финале Кубка африканских наций-2023 Кот-д`Ивуар сыграет против Нигерии.
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