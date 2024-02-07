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Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля

Новости футбола Сегодня, 17:08
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля

Команда Dailyspots подготовила для вас дайджест из главных спортивных событий, новостей и слухов, фигурировавших в СМИ в среду, 7 февраля.

Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом

Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом. По информации издания Sport, перед спортивным директором Деку будет стоять задача значительно обновить состав после ухода Хави.

Ожидается, что до шести игроков могут покинуть команду. Помимо Маркоса Алонсо и Серхи Роберто, на дверь могут указать Рафинье, Рональду Араухо, Андреасу Кристенсену и Жюлю Кунде. Что касается трансферов, Деку попытается подписать опорного полузащитника, левого вингера и левого защитника.

Определилась финальная пара Кубка Азии-2023

Определились два финалиста Кубка Азии-2023. Кубок разыграют сборные Иордании и Катара. Финальный матч пройдет в субботу, 10 февраля. Игра начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

Владелец Челси хочет пригласить Мичела на место Почеттино

Владелец Челси Тедд Боули уже занят поиском замены главного тренера Маурисио Почеттино. Причем не факт, что собственник лондонского клуба будет ждать до лета, а может пойти на кардинальные решения уже сейчас.

Как сообщает teamtalk, Боули хочет пригласить на тренерский мостик наставника Жироны Мичела Санчеса.

Баварии нужен Майк Меньян

Милан ныне пребывает в переговорном процессе по подписанию долгосрочного контракта со своим игроком, но этому может помешать Бавария.

По сообщению Tuttosport, «рекордмайстер» пытается перехватить у «россонери» вратаря, в котором мюнхенцы видят долгосрочную замену Мануэлю Нойеру.

Надаль вслед за Джоковичем заявился на Мастерс в Индиан-Уэллс

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль сможет сыграть на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США. Испанец попал в список участников соревнований по защищенному рейтингу. Турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 6 по 17 марта.

Доход участников Лиги Чемпионов увеличится

УЕФА решила провести изменения в финансировании из-за угрозы создания Суперлиги. Организация установила порог в 4,8 млрд евро, что на 500 млн евро больше, для мужских клубных соревнований в период с 2024 до 2027 года. Из общей суммы доходов, 3,317 млрд евро получают клубы, участвующие в еврокубках: Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, Лиге Европы и Лиге наций. Кстати, на первые два турнира приходится почти 75% этого дохода.

Франция завоевала золото в смешанной этсафете на ЧМ по биатлону

7 февраля, начался Чемпионат Мира по биатлону-2024. Первой гонкой стала смешанная этсафета. Золото в этой дисциплине завоевала сборная Франции, которая преодолела дистанцию за 1:09:24,4 часа. Они одержали победу несмотря на девять промахов на огневых рубежах и один круг штрафа.

Впервые с 2019 года в биатлоне сменились чемпионы мира в смешанной эстафете. После четырех подряд золотых наград Норвегии, соревнования в Новом Месте выиграла французская сборная.

Определилась финальная пара Кубка Африканских наций-2023

Нигерия в серии послематчевых пенальти одолела ЮАР (по пенальти 4:2), а Кот-д'Ивуар оказался сильнее ДР Конго (1:0). Финальный матч КАН состоится в воскресенье, 11 февраля в Абиджане, Кот-д'Ивуар.

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