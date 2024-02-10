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«Победа команды важнее, чем моя игра». Капитан сборной Нигерии об участии в матчах на КАН

Новости футбола Сегодня, 09:03
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Победа команды важнее, чем моя игра». Капитан сборной Нигерии об участии в матчах на КАН «Победа команды важнее, чем моя игра». Капитан сборной Нигерии об участии в матчах на КАН

Уже завтра состоится финальный поединок на Кубке африканских наций, в котором Нигерия встретится с хозяевами турнира – сборной Кот-д'Ивуара.

В преддверии матча капитан национальной команды Нигерии Ахмед Муса присутствовал на пресс-конференции.

На вопрос о количестве его игрового времени он ответил:

«Победа команды важнее, чем моя игра».

Нападающий турецкого Сивасспора ни провел ни одной минуты на поле в этом розыгрыше континентального первенства уступив свое место более звездным игрокам, таким как Виктор Осимхен и Самуэль Чуквуезе. Последний раз Муса выходил на поле в футболке национальной команды в прошлом году, во время квалификации к Кубку африканских наций. Он трижды выходил на поле, но все три раза на замену, при чем суммарно провел на поле менее десяти минут.

Также Ахмед Муса высказал свое мнение на шансы их нынешних соперников в финале. Он припомнил матч на групповой стадии, когда сборная Нигерии победила Кот-д'Ивуар со счетом 1:0. Он сказал, что «в этой команде Кот-д’Ивуара нет ничего нового».

Напомним, что финал Кубка африканских наций состоится уже завтра, 11 февраля. Начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.Dailysports подготовил для вас информацию, где вы сможете посмотреть этот матч в вашей стране.

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