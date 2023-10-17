По решению футболиста. Стало известно, кто инициировал остановку матча Бельгия - Швеция

Виктор Линделёф, защитник "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Швеции, заявил, что он лично инициировал остановку матча со сборной Бельгии в рамках отборочного раунда Евро-2024.

Напомним, что перед стартом игры террорист убил двух фанатов шведской команды. Встреча продлилась один тайм, после чего футболисты на поле не вышли.

Линделёф рассказал, что взял на себя инициативу в качестве капитана команды и начал обсуждение с партнерами по команде и бельгийскими игроками.

“Мы быстро пришли к общему решению о том, что матч нужно остановить. Главное для меня было, чтобы шведские игроки находились в безопасности. На самом деле было страшно оказаться в опасности только из-за того, что вы представляете шведскую команду. Я чувствовал себя в безопасности, а стадион был одним из самых безопасных мест”, - сказал он.

Ранее СМИ сообщили об аресте убийцы двух шведских болельщиков. Предварительно, он получил тяжелые травмы при задержании.