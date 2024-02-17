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Пари Сен-Жермен присматривает замену Килиану Мбаппе в Серии А. На примете три игрока

Новости футбола Сегодня, 06:01
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Пари Сен-Жермен присматривает замену Килиану Мбаппе в Серии А. На примете три игрока Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

На этой неделе стало известно о том, что звездный нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе покинет команду по истечению контракта в конце текущего сезона.

Руководство чемпиона Франции уже начало подыскивать ему замену. Среди разлчиных игроков они нацелились на трёх игроков из Серии А.

По сообщению Gazzetta dello Sport, ими стали Луатаро Мартинес из Интера, Рефаэль Леао из Милана и Виктор Осимхен из Наполи.

Контракт Мартинеса с Интером рассчитан до 2026 года, но аргентинец просит зарплату в€10 млн, на что команда может предложить ему лишь €8 млн. Лидер Серии А оценивает игрока в €150 млн.

За Леау чемпионы Франции начали следить еще во время пребывания португальца в Лилле, но тогда Милан был первым и смог подписать нападающего. Контракт игрока рассчитан до 2028 года и в нем есть пункт об отступных в сумме €170 млн. Но по сообщениям источника, если Пари Сен-Жермен предложит сумму в размере €100-120 млн то они готовы начать переговоры.

Еще одним вариантом парижского клуба является нападающий чемпиона Италии – Виктор Осимхен, который стал лучшим бомбардиром предыдущего сезона в Италии. За ним также начали следить еще во время его выступления в Лилле. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сам заявил о том, что Осимхен планирует покинуть команду в конце текущего сезона, а отступные игрока составляют €130 млн.

Пока точно не известно, кого будет ПСЖ рассматривать на замену Мбаппе, но громкий трансфер летом мы точно увидим.

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