Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом

Нападающий Килиан Мбаппе предупредил ПСЖ, что покинет клуб летом 2024 года, сообщает Фабрицио Романо.

Как стало известно источникам, французский футболист уведомил президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи, что не будет продлевать контракт с ПСЖ и покинет клуб летом 2024 года.

Учитывая, что контракт 25-летнего француза истекает в конце текущего сезона, парижанам следует действовать быстро, если они намерены удержать звезду в своем составе. Из последних предложений ПСЖ стало известно, что Мбаппе предложен новый контракт на два года с общими выплатами, которые приближаются к отметке в 150 миллионов евро за этот период.

Испанская пресса сообщила, что Реал не в состоянии предложить что-то подобное из-за своей внутренней политики клуба. Ранее стало известно главное препятствие на пути достижения соглашения между звездным французским форвардом Киллианом Мбаппе и Реалом.

В текущем сезоне Мбаппе забил 31 голов и отдал семь голевых передач в 30-ти матчах, а ПСЖ уверенно лидирует во французской Лиге 1.