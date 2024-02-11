Стало известно, кто тормозит переговоры Мбаппе с Реалом

Стало известно главное препятствие на пути достижения соглашения между звездным французским форвардом Киллианом Мбаппе и Реалом.

По информации Marca, тормозит переговоры по контракту мать француза Файза Ламари, которая по совместительству является его агентом.

Женщина требует от мадридского клуба определенных условий. И похоже, что пока они далеки от того, что предлагает Реал.

Королевский клуб, в свою очередь, не намерен идти на уступки и хочет провернуть сделку на своих условиях.

Ранее в СМИ фигурировала информация, что французский форвард близок к переходу в Реал. Сообщалось, что Киллиан достиг договоренности со «сливочными» об имиджевых правах и о зарплате.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом и с высокой долей вероятности продлен не будет. В текущем сезоне форвард забил 30 голов в 29 матчах парижской команды во всех турнирах.