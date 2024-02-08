Мбаппе договорился о контракте со своим новым клубом

Киллиан Мбаппе максимально близок к переходу в мадридский Реал.

По сообщению CaughtOffside, 25-летний вингер достиг договоренности со «сливочными» как и об имиджевых правах, так и о зарплате, на понижение которой пошёл француз.

Однако переход всё равно остается дорогим, если учесть трансферные комиссии, которые будут выплачены, как только Мбаппе подпишет контракт.

Тем временем ПСЖ все еще пытается убедить игрока остаться. По сути, продолжаются переговоры о возможном продлении контракта до 2027 года, хотя клуб знает, что это нелегко.

Именно поэтому французский клуб изучает рынок и рассматривает различные имена, чтобы заменить победителя Кубка мира, если это станет необходимым. Заменой Мбаппе считается вингер Милана Рафаель Леао.

Ранее мы сообщали о том, что от трансфера 25-летнего француза отказалась Барселона.