Трансфер Мбаппе может сделать топовому клубу только хуже

Мадридский Реал бросил чуть ли не все усилия на то, чтобы заполучить вингера ПСЖ Киллиана Мбаппе, парижане делают всё, чтобы сохранить игрока в команде. Но не все так рьяно охотятся за 25-летним французом.

Как сказал спортивный директор Барселоны Деку в разговоре с Esport3, каталонцы не намерены вступать в гонку за игроком и вот почему:

«Я не знаю, что может случиться с Мбаппе. Это будет ошибкой продать Араухо и де Йонга. Я хотел бы улучшить состав, а не ухудшить его. Потому я думаю, что для команды будет хуже, если Араухо и де Йонг уйдут, а Мбаппе придёт».

Напомним, что к новому сезону Барселону будет готовить новый тренер, ведь нынешний наставник «блаугранас» Хави покинет команду 30 июля.

Также мы информировали о том, что с Рональдом Араухо и Фрэнки де Йонгом каталонцы готовы попрощаться, но только при одном условии.