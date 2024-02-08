EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Трансфер Мбаппе может сделать топовому клубу только хуже

Трансфер Мбаппе может сделать топовому клубу только хуже

Новости футбола Сегодня, 03:52
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Трансфер Мбаппе может сделать топовому клубу только хуже Трансфер Мбаппе может сделать топовому клубу только хуже

Мадридский Реал бросил чуть ли не все усилия на то, чтобы заполучить вингера ПСЖ Киллиана Мбаппе, парижане делают всё, чтобы сохранить игрока в команде. Но не все так рьяно охотятся за 25-летним французом.

Как сказал спортивный директор Барселоны Деку в разговоре с Esport3, каталонцы не намерены вступать в гонку за игроком и вот почему:

«Я не знаю, что может случиться с Мбаппе. Это будет ошибкой продать Араухо и де Йонга. Я хотел бы улучшить состав, а не ухудшить его. Потому я думаю, что для команды будет хуже, если Араухо и де Йонг уйдут, а Мбаппе придёт».

Напомним, что к новому сезону Барселону будет готовить новый тренер, ведь нынешний наставник «блаугранас» Хави покинет команду 30 июля.

Также мы информировали о том, что с Рональдом Араухо и Фрэнки де Йонгом каталонцы готовы попрощаться, но только при одном условии.

Популярные новости
Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни Новости Олимпийский игр Сегодня, 12:10 Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни
ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца Новости футбола Сегодня, 12:03 ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца
ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина Новости футбола Сегодня, 11:00 ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина
УЕФА принял решение на счет отстранения Израиля и России от международных соревнований Новости футбола Сегодня, 10:59 УЕФА принял решение на счет отстранения Израиля и России от международных соревнований
В футболе введут карточку нового цвета. Что известно Новости футбола Сегодня, 10:58 В футболе введут карточку нового цвета. Что известно
Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА Новости футбола Сегодня, 04:05 Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:48 В Милане хотят пригласить бывшего тренера сборной Испании Новости бокса Сегодня, 13:17 Промоутер Усика поделился мыслями относительно боя против Фьюри Новости бокса Сегодня, 13:11 Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса Новости футбола Сегодня, 12:49 Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/2025: все результаты Новости футбола Сегодня, 12:28 ФОТО. Милан представил две версии четвертого комплекта формы Новости Олимпийский игр Сегодня, 12:10 Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни Новости футбола Сегодня, 12:03 ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца Новости футбола Сегодня, 11:34 Стали известны претенденты на приз лучшему игроку АПЛ в январе Новости тенниса Сегодня, 11:05 ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене Новости футбола Сегодня, 11:00 ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Остенде – Антверпен прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Баскетбол 09 фев 2024 Брисбен Буллетс – Аделаида Сикерс прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Адана Демирспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 9 февраля Баскетбол 09 фев 2024 Ньюкасл Иглз — Каледония Гладиаторз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Баскетбол 09 фев 2024 Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Салернитана – Эмполи прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол 09 фев 2024 Шемрок Роверс – Сент-Патрикс прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года