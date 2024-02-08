Барселона готова попрощаться со своим защитником

Ранее мы сообщали о том, что Барселона после ухода Хави готова провести оптимизацию состава, чтобы выручить как минимум 200 миллионов евро, и кажется, известен один из тех, кому «блаугранас» летом укажут на дверь.

По сообщению Mundo Deportivo, каталонцы готовы попрощаться со своим защитником Жюлем Кунде. Барселона рассмотрит предложения по 25-летнему французу в зависимости от того, сколько за него предложат другие клубы.

Рычагом к тому, чтобы попросить Кунде вон, также называют то, что он не хочет играть на позиции правого защитника, а его показатели в центре обороны не оправдывают место в основе, учитывая конкуренцию.

В нынешнем сезоне Кунде провел 29 матчей за Барселону, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Ранее мы сообщали о том, что существует условие, при котором «блаугранас» попрощаются с Рональдом Араухо и Фрэнки де Йонгом.