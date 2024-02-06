Барселона таки может попрощаться с Араухо и де Йонгом, но при одном условии

Несмотря на заявления спортивного директора Барселоны Деку о том, что уход Рональда Араухо и Фрэнки де Йонга почти исключён, все-таки существует вероятность, что «блаугранас» попрощаются с этими игроками.

По сообщениюDiarioSport, это случится, если вышеупомянутые футболисты не продлят контракты с клубом, которые истекают летом 2026 года.

Араухо, как он сам заявляет, счастлив в Каталонии, а за пределами Испании он готов перейти только в Баварию. Это могло случиться уже этой зимой, но «сине-гранатовые» заблокировали все попытки «рекордмайстер» по приглашению игрока.

Де Йонг же ныне не проявляет интереса к продлению контракта, которому может помешать и зарплата футболиста. Она была согласована с бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу и по слухам, она составляет 37 миллионов евро в год. Нидерландцу ж предложат привести свою зарплату в соответствие с окладами других игроков.